Objavljeno: 14.8.2025 11:00

Do Kwon priznal goljufijo v višini 40 milijard dolarjev

Soustanovitelj podjetja Terraform Do Kwon je v ZDA priznal krivdo za dve obtožbi goljufije, potem ko so njegove poteze izničile kar 40 milijard dolarjev kripto investicij.

Kwon je bil eden ključnih akterjev kripto zloma leta 2022, ki je poleg njega zajel tudi razvpitega Sama Bankmana-Frieda. Terraform je ustvaril stabilni kovanec TerraUSD, domnevno vezan na ameriški dolar, in kovanec z gibljivo vrednostjo Luna. Ko je TerraUSD maja 2021 padel pod vrednost enega dolarja, je Kwon v tajnosti angažiral trgovalno podjetje, da je odkupovalo valuto in dvignilo njeno ceno. Javnosti pa je lagal, da je stabilizacijo dosegel z lastnim algoritmom. Ta zavajajoča izjava je prepričala vlagatelje, ki so vložili skoraj 50 milijard ameriških dolarjev, preden sta obe kriptovaluti strmoglavili in izbrisali večino vrednosti.

Po zlomu so Kwona iskali tako v ZDA kot Južni Koreji, Interpol pa je za njim izdal tiralico. Lani so ga izročili ZDA, kjer je bil sprva obtožen devetih kaznivih dejanj, vključno z goljufijo z vrednostnimi papirji, bančnimi nakazili, blagovnimi terminskimi pogodbami in pranjem denarja. Grozi mu do 25 let zapora, a bi se lahko kazen znižala na največ 12 let, če bo še naprej sodeloval s preiskovalci. Kwon je že pristal na plačilo 80 milijonov dolarjev globe in prepoved trgovanja s kriptovalutami v okviru poravnave z ameriško agencijo SEC. Po prestani polovici kazni v ZDA ga nameravajo izročiti Južni Koreji.