Objavljeno: 11.4.2024 11:00

DMA poskrbel za vzpon alternativnih brskalnikov v EU.

Kažejo se prvi rezultati obvezne predstavitve brskalniških možnostih, ki jo je na pametne telefone prinesel DMA, ki v Evropi velja od 7. marca. Odtlej morajo iPhoni in androidni telefoni obvezno predstaviti več možnosti, med katerimi uporabniki izberejo svoj privzeti brskalnik. Rezultati so očitni.

Pred tem sta bila namreč Chrome in Safari integrirana in privzeta. Seveda je bilo možno uporabiti kaj drugega, a je to terjalo več truda in ročnega nastavljanja, česar ni storil skoraj nihče. Odkar pa je izbor olajšan, uporabniki posegajo tudi po alternativah.

Aloha Browser na primer poroča o 250-odstotnem povečanju števila uporabnikov iz EU v mesecu marcu. Gre za brskalnik, ki na prvo mesto postavlja zasebnost, in ima 10 milijonov uporabnikov. Denar služi z naročninami namesto s prodajo podatkov. Tudi DuckDuckGo in Opera sta opazila povečanje števila uporabnikov, ki dosega rekordne vrednosti. Podobno velja za Vivaldi in Ecosio ter še številne druge manjše brskalnike.

Ali bo rast vzdržala, bomo še videli. Za zdaj prikaz okna za izbiro brskalnika še ni povsem dokončan in pripravljen v vseh državah, zato bo rast trajala še vsaj nekaj časa. Prav tako pa Evropska Komisija ugotavlja, da je Apple seznam implementiral nekoliko po svoje in uporabnikov še vedno ne daje dovolj možnosti, zato so začeli preiskavo.

Reuters