Disaster Girl prodana za milijon dolarjev

Objavljeno: 30.4.2021 11:00

Nezamenljivi žetoni, o katerih pišemo tudi v aktualni številki Monitorja, dosegajo vrtoglave vrednosti. Meme Disaster Girl, na katerem je deklica, ki s skrivenčenim nasmeškom spremlja gorečo hišo, so prodali za pol milijona dolarjev. Zoë Roth, ki je model na fotografiji, bo s tem denarjem odplačala tudi študijska posojila.

Fotografija je nastala leta 2005, ko so gasilci nadzorovano požgali neko hišo, kar so spremljali ljudje iz cele ulice. Oče Zöe Roth je posnel fotografijo, ki je po letu 2007, ko je zmagala na tekmovanju, na internetu zaslovela kot Disaster Girl. Sedaj je Zöe Roth to tudi unovčila.

Poleg 180 ethrov, ki so vredni skoraj pol milijona dolarjev, si je zagotovila še avtorske pravice (to je logično) in pa 10 odstotkov od vseh nadaljnjih prodaj (to omogočajo pametne pogodbe na omrežju ethereum). To seveda ni edini niti najdražji primer NFT, saj so v preteklosti presegli tudi milijonske zneske.