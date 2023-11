Direktor borze Binance kriv, kriptovalute navzdol

Changpeng Zhao je priznal pranje denarja na zvezni ravni v ZDA.

Changpeng Zhao, ustanovitelj in dosedanji izvršni direktor ene največjih svetovnih borz s kriptovalutami Binance, se je odločil odstopiti s svojega položaja in priznati krivdo za obtožbe o pranju denarja na zvezni ravni v ZDA. Ta odločitev predstavlja pomemben preobrat v industriji kriptovalut, saj Binance velja za eno ključnih podjetij na tem trgu. Kot del dogovora z ameriško vlado se je borza Binance zavezala k plačilu kazni v višini 4,3 milijarde, medtem ko bo Changpeng Zhao proces zaključil lažji za 50 milijonov ameriških dolarjev.

Dogodek lahko ima potencialno dolgoročne posledice ne samo za podjetje Binance, ampak tudi za celotno industrijo kriptovalut, ki se že sooča s povečanim nadzorom s strani regulatorjev po vsem svetu. Zhaojev odstop in priznanje krivde prihajata v času, ko se industrija kriptovalut sooča s številnimi izzivi, vključno s padcem tržnih vrednosti in povečanimi regulativnimi pritiski. Ta dogodek lahko vpliva na zaupanje vlagateljev in uporabnikov v kripto borze in ekosistem. Vrednost kriptovalut je po objavi novice o Changpengovem odstopu padla, največ, skoraj desetino svoje vrednosti, je izgubil žeton borze Binance BNB.