Digitalni Euro bi lahko prišel že leta 2026

Fabio Panetta, član izvršnega odbora Evropske centralne banke (ECB), je na nedavni konferenci na Irskem namignil, da bo Digitalni Euro morda predstavljen že v letu 2026. Ob tem je tudi povedal, da se bodo priprave na uvedbo uradne evropske digitalne kriptovalute predvidoma začele konec leta 2023.

O prihodu digitalnega ekvivalenta sedanji uradni denarni enoti Evro se šušlja že nekaj časa, zdaj pa je prvič nek uradni predstavnik ECB to potrdil tudi javno. Panetta je ob tem dodal, da je prihod digitalne denarne enote neizbežen: “Če to ne bo naredil EU (ECB), bo to prej ali slej naredil nekdo drug”. Naloga ECB pa je, da bo digitalni Euro imel enako stopnjo zaupanja v kriptovaluto, kot danes velja za navadni Euro. Po drugi strani ECB ne sme dovoliti, da bi uradno plačilno sredstvo EU postalo marginalizirano v primerjavi z drugje nastalimi kriptovalutami.

Družba se hitro premika k rabi digitalne denarne enote, kar je podkrepila tudi nedavna raziskava o uporabi gotovine. Danes se za plačila uporablja le okoli 20% razpoložljive gotovine v Evrih, kar je strm padec glede na 35% izpred petnajstih let. ECB sicer jamči, da bo še naprej do nadaljnjega podpirala plačila s klasično gotovino, a je usmeritev v digitalno ekonomijo velika prioriteta.

Plačilni sistem z digitalnim Eurom bo seveda brezplačen, enostaven za uporabo in dostopen vsem. Uporabljen bo tako za plačila pri spletnih nakupih, kot v navadnih trgovinah. Digitalna valuta bo po vsej verjetnosti tudi prinesla nekatere pomembne inovacije, predvsem možnost neposrednih plačil (P2P), brez posrednikov in ne glede na banko, ki jo uporabljajo uporabniki.