Digitalna preobrazba v regiji EMEA bo do leta 2028 presegla 1.200 milijard dolarjev

IDC napoveduje, da bodo naložbe v digitalno preobrazbo v regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod in Afrika) do leta 2028 presegle 1.200 milijard ameriških dolarjev. Glavni gonilni sili tega impresivnega porasta sta umetna inteligenca (AI) in industrijsko specifične rešitve, ki bodo ključne za preoblikovanje poslovnih modelov in optimizacijo delovnih procesov v različnih panogah.

Povečana poraba za digitalne tehnologije odraža zavedanje podjetij o potrebi po prilagajanju hitro spreminjajočemu se tržnemu okolju in zahtevam potrošnikov. Industrijsko specifične naložbe v digitalno preobrazbo so še posebej izrazite v sektorjih, kot so proizvodnja, finance, zdravstvo in energetika. V proizvodnji se digitalna orodja uporabljajo za optimizacijo dobavnih verig, prediktivno vzdrževanje in avtomatizacijo proizvodnih linij. Finančni sektor uvaja AI za boljšo analizo tveganj, avtomatizacijo bančnih procesov in izboljšanje storitev za stranke. Zdravstvo uporablja digitalne tehnologije za telemedicino, upravljanje pacientovih podatkov in izboljšanje diagnostičnih orodij, medtem ko energetski sektor izkorišča pametne rešitve za učinkovitejše upravljanje virov in trajnostne inovacije.

Regionalne razlike v naložbah so opazne, pri čemer Zahodna Evropa ostaja vodilna v digitalni preobrazbi zaradi zrelega trga in visoke stopnje digitalne pismenosti. Vzhodna Evropa in Afrika pa dohitevata z naložbami, ki jih spodbujajo državne pobude za digitalizacijo in mednarodna partnerstva. Bližnji vzhod je prav tako pri vrhu zaradi ambicioznih nacionalnih strategij, kot so "Vizija 2030" v Savdski Arabiji, ki spodbuja digitalno inovacijo in razvoj pametnih mest.

Napovedi IDC kažejo, da bo rast naložb v digitalno preobrazbo v regiji EMEA še naprej stabilna, saj podjetja vse bolj prepoznavajo vrednost tehnoloških inovacij za dolgoročni uspeh. V prihodnjih letih bodo ključne teme vključevale integracijo umetne inteligence v vse poslovne procese, razvoj pametnih rešitev za specifične industrije ter povečano osredotočenost na trajnostno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij.