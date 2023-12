Digitalna lastnina ni naša last

Sony z odstranitvijo vsebin televizijske mreže Discovery tudi uporabnikom, ki so jih kupili, znova dokazuje, da digitalna lastnina še zdaleč ni enaka klasični.

Sony bo konec leta izbrisal določene vsebine TV mreže Discovery iz digitalnih knjižnic uporabnikov konzole PlayStation. Med oddajami, ki bodo izbrisane, so priljubljeni naslovi, kot sta Mythbusters in Deadliest Catch. To pomeni, da bodo tudi ljudje, ki so vsebine kupili in plačali, izgubili dostop do njih. Gre za nov dokaz težav z digitalno lastnino, saj s tovrstnim nakupom filmov in televizijskih oddaj, v resnici ne dobimo lastništva nad njimi. Z nakupom si lastimo zgolj pravico dostopa do datotek, ki gostujejo na strežnikih prodajalca. Vse skupaj je sumljivo podobno najemu in ne nakupu. Vrag se skriva v podrobnostih, v tem primeru v drobnem tisku določil in pogojev uporabe. Če licenčni sporazum za filme ali oddaje, ki smo jih kupili, poteče, se lahko poslovimo od njih. In potem se industrija sprašuje, zakaj je piratstvo v letu 2022 naraslo za petino.