Digitalna država danes nedosegljiva

V Sloveniji so se pojavile težave z dostopom do spletnih strani in digitalnih storitev Finančne uprave RS (FURS), zemljiške knjige, upravnih enot in drugih.

Državne spletne strani že od jutra strežejo zgolj z obvestilom o nedostopnosti. Med drugim so bila nedostopna tudi spletna mesta Državnega zbora, Statističnega urada RS in drugih pomembnih državnih organov, kar je povzročilo težave pri objavi dnevnih podatkov, vključno s podatki o inflaciji. Finančna uprava RS je preko družbenih omrežij sporočila, da so zaradi teh težav nedostopni tudi njihovi informacijski sistemi, spletne strani in eDavki, prav tako pa ni deloval njihov klicni center. Težave so z davčnim potrjevanjem računov, izdajo subvencioniranih vozovnic in še bi lahko naštevali. Po začetnih ugotovitvah naj bi bile težave povezane z informacijskimi sistemi državne uprave. Ministrica za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh, je ocenila, da ne gre za hekerski napad in da se težave že rešujejo.