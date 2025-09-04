Objavljeno: 4.9.2025 09:00

Digitalna beležka za zapiske na poti

Leto dni po predstavitvi večje barvne digitalne beležke Paper Pro, je podjetje Remarkable razkrilo njenega manjšega sorodnika.

Paper Pro Move s 7,3-palčnim zaslonom prinaša enako izkušnjo pisanja v veliko bolj prenosni obliki. Tablica iz elektronskega papirja je oblikovana za uporabnike, ki želijo minimalistično digitalno beležko, ki jo lahko vzamejo s seboj kamorkoli. Kljub manjšemu formatu ima v ležečem načinu skoraj enako pisalno površino kot večji Paper Pro. Zaslon uporablja naprednejše barvno elektronsko črnilo E Ink Gallery 3, ki z mešanjem štirih barvnih delcev omogoča živahnejši prikaz kot tradicionalni elektronski papir, a ima posledično počasnejše osveževanje. Naprava meri 7,7 x 4,24 palca in je s 64 GB pomnilnika, 1,7 GHz dvojedrnim procesorjem in baterijo 2.334 mAh zasnovana za do dva tedna delovanja. Podprti so digitalni zapiski, ePub in PDF datoteke, ni pa dostopa do spletnih knjigarn. Novosti vključujejo premakljivo orodno vrstico in iskanje po ročno napisanih dokumentih, nekatere naprednejše funkcije pa bodo na voljo le z naročnino na storitev Remarkable Connect za tri evre na mesec po 100-dnevnem brezplačnem preizkusu.

Za 480 EUR uporabnik poleg digitalne beležke prejme osnovno pisalo Marker, medtem ko dražja različica za 530 EUR vključuje Marker Plus s funkcijo digitalne radirke. Kljub manjšim dimenzijam je cena presenetljivo blizu večjemu modelu, ki ostaja na voljo za 650 EUR. Še vedno pa podjetje prodaja črnobelo beležnico Remarkable 2, za katero zahtevajo 450 EUR.