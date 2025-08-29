Deset vodilnih chatbotov nadzira skoraj 60 odstotkov spletnega prometa umetne inteligence

Deset najbolj priljubljenih AI chatbotov trenutno obvladuje kar 58,8 odstotka celotnega spletnega prometa umetne inteligence, kaže najnovejša študija podjetja OneLittle Web. Med avgustom 2024 in julijem 2025 so ti sistemi skupaj zabeležili 55,88 milijarde obiskov, kar razkriva hitro konsolidacijo trga, kjer nekaj največjih igralcev obvladuje milijarde interakcij mesečno.

Absolutni prvak je ChatGPT, ki s 46,59 milijarde obiskov drži kar 48,36 odstotka celotnega prometa vseh AI orodij. V zadnjem letu je njegova uporaba narasla za 106 odstotkov, v zadnjem četrtletju pa je dosegal že več kot pet milijard obiskov na mesec. Kot poudarjajo avtorji raziskave, ChatGPT nesporno dominira trgom AI chatbotov.

Med novejšimi zmagovalci se je izkazal Grok, ki je z integracijo v omrežje X (nekdanji Twitter) dosegel pravi meteorski vzpon: z vsega 51 tisoč obiskov se je v enem letu povzpel na 686,9 milijona, kar pomeni osupljivo rast za 13.434 odstotkov. Tudi Googlov Gemini je zabeležil impresivnih 156 odstotkov rasti in zdaj dosega 1,66 milijarde obiskov, s čimer se uveljavlja kot najresnejši tekmec ChatGPT-ju, čeprav je še vedno 28-krat manjši.

Posebno zanimiv je primer Claudea, ki ima sicer manjši promet (1,15 milijarde obiskov), a po raziskavi prednjači v lojalnosti uporabnikov: povprečna seja traja kar 16 minut in 44 sekund. Na drugi strani pa so nekateri chatbotovi začeli izgubljati zagon. Kitajski DeepSeek je februarja 2025 dosegel vrh z 520,2 milijona obiskov, nato pa je do julija upadel za skoraj 40 odstotkov na 314,6 milijona, kar sovpada z zmanjšano medijsko pozornostjo.