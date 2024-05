Objavljeno: 6.5.2024 08:00

Deset let prodajal lažno Ciscovo opremo, med strankami tudi ameriška vojska

V New Jerseyju so na šest let in pol zapora obsodili Onurja Aksoya, ki se je lanskega junija izrekel za krivega v obtožnici zaradi prodaje lažne Ciscove opreme. Med njegovimi strankami je bila tudi ameriška vojska, ki je to opremo vgradila celo v simulatorje letenja z lovci. Aksoy si je protipravno pridobil 100 milijonov dolarjev koristi.

Vsaj od avgusta 2013 do aprila 2022 je prek spletnih posrednikov prodajal opremo, ki jo je lažno oglaševal kot Ciscovo. V nekaterih primerih je šlo za starejše Ciscove modele, ki so bili predrugačeni, da so se prodajali kot novi, v drugih primerih je šlo za cenene kitajske ponaredke. Aksoy je vzpostavil omrežje Pro Network Entities, v katerem je bilo vsaj 19 podjetij, 15 spletnih trgovin na Amazonu, 10 prodajalcev na Ebayju in direktni prodajalci, ki je prodajalo te izdelke.

Nazivna vrednost prodanega blaga je presegla milijardo dolarjev, Aksoy pa je prodajal s "popusti", ki so segali do 88 odstotkov. Prodajal je izdelke slabe kakovosti, ki jih je često spremljala piratska programska oprema. V tem času mu je Cisco poslal sedem zahtevkov, da preneha (cease and desist), a ga to ni ustavilo.

Zanimivo pa je, da so se ponarejeni izdelki znašli celo v ameriški vojski. Ker so se prodajali večinoma na spletnih tržnicah, običajno z ogromnimi popusti, bi moralo biti vsakomur jasno, da nekaj smrdi. Zakaj jih je vojska vseeno kupovala, da so se na koncu znašli celo v simulatorjih letenja s F-15, F-18, F-22, helikopterji in drugimi zrakoplovi, ni znano. Mu pa sedaj očitajo, da je ogrožal nacionalno varnost. Izdelki so se znašli tudi v bolnišnicah in šolah, so še dodali.