Delnice podjetja Meta so zrasle, ko se je na Twitterjevega tekmeca v sedmih urah prijavilo 10 milijonov ljudi

Aplikacija Threads podjetja z največjim družabnim omrežjem na svetu ima že več uporabnikov, kot vsi ostali Twitterjevi kloni skupaj.

Po poročilu francoske tiskovne agencije AFP in izjavi izvršnega direktorja podjetja Meta Marka Zuckerberga, da je aplikacijo Threads preneslo že več kot 10 milijonov uporabnikov, so delnice podjetja Meta Platforms narasle. Aplikacija je bila objavljena v sredo zvečer po ameriškem času v približno stotih državah sveta, vključno z Veliko Britanijo, Avstralijo, Kanado in Japonsko. Uporabnikom v Evropski uniji, vključno s Slovenijo, zaradi nejasnosti glede skladnosti z evropsko zakonodajo o izmenjavi podatkov ni na voljo.

Aplikacija Threads podobno kot Twitter omogoča objavljanje besedilnih sporočil, le da so ta pri Metinem programskem izdelku omejena na 500 znakov. Drugače gre za besedilno različico Instagrama, ki je dostopna z enotnim uporabniškim računom. Izdelek Zuckerbergove ekipe se je pojavil v najboljšem možnem trenutku, ko Muskove neželene spremembe na Twitterju povzročajo zmedo in upadanje števila uporabnikov, nekdaj priljubljenega in zelo čislanega omrežja.