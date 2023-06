Delnice podjetja Logitech padle, ko se je izvedelo, da je nesrečno podmornico Titan krmilil njihov igralni plošček

Turistična podmornica Titan, ki je nedavno doživela implozijo pri potopu do razbitin Titanica, je uporabljala nadzorni plošček Logitech F710. Ko je informacija prišla v javnost, je delnica podjetja Logitech padla.

Švicarski proizvajalec računalniške opreme je doživel nepričakovan padec vrednosti svojih delnic, ko je bilo razkrito, da je bila modificirana različica njihovega brezžičnega igralnega ploščka F710 uporabljena v navigacijskem sistemu nesrečne podmornice Titan. Pri podjetju OceanGate, ki stoji za podmornico Titan, so namreč priznali, da so pri izdelavi podmornice uporabili nekaj komponent, ki so običajno na voljo v trgovinah, vključno z Logitechovim ploščkom. Kmalu za tem, ko so mediji poročali, da je podmornica izgubila povezavo z materinsko ladjo Polar Prince in je pogrešana skupaj s petimi potniki na krovu, so delnice podjetja Logitech na ameriškem trgu izgubile 3,4 % svoje vrednosti. Na spletni strani Amazon, kjer je plošček naprodaj, pa so se pojavili sarkastični komentarji in vprašanja v stilu: »Ali lahko to uporabim za svojo podmornico?« in »Bi priporočali ta plošček za upravljanje turistične podmornice? Sprašujem za prijatelja, hvala!«