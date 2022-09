Objavljeno: 14.9.2022 12:00

Delničarji Twitterja potrdili prodajo Musku. Ampak on ne bi…

Saga z napovedanim 44 milijardnim nakupom Twitterja s strani najbogatejšega zemljana, Elona Muska, se nadaljuje. Po novem je prodajo odobrila tudi večina sedanjih lastnikov oz. delničarjev podjetja Twitter.

Musk je ponudbo za odkup Twitterja predstavil v aprilu, ponudil pa je kar 44 milijard dolarjev, zaradi česar je kasneje tudi odprodal nekaj svojih delnic v podjetju Tesla. Nekaj kasneje je prodajo odobril tudi upravni odbor Twitterja, vendar si je Musk kaj kmalu premislil. Morda je ugotovil, da vsota ni ravno majhna (še posebej, ker vrednost podjetja pada – danes je na borzi vredno le še 32 milijard), morda pa ga je čisto zares zaskrbelo, da ima Twitter v resnici manj uporabnikov, iz katerih se da z oglaševanjem iztisniti denar, kot kažejo uradni podatki podjetja.

Kakorkoli že, Musk je od prodaje odstopil, saj trdi, da ima Twitter nekajkrat več od uradnih 5 % »botov« in zlaganih uporabnikov. To se je namenil dokazati tudi na sodišču, ki bo o tem, ali bo na koncu vseeno moral kupiti podjetje, odločalo v oktobru.

No, sedaj so delničarji izglasovali, da se strinjajo z aprilsko ponudbo, ki do sodne odločbe ostaja v veljavi. Videli bomo, kako bo (če bo) sodnik Muska prisilil k 44 milijardnemu nakupu…

V zgodbi nastopa še žvižgač Peiter »Mudge« Zatko, bivši vodja varnosti na Twitterju, ki med drugim posredno pritrjuje Muskovim trditvam o številu zlaganih uporabnikov. Trdi, da se podjetje ne trudi eliminirati le teh, hkrati pa je pričal, da na več kot polovici 500.000 Twitterjevih strežnikov teče zastarela programska oprema, da četrtina uporabnikov ne posodablja osebnih računalnikov in da ima 7000 uporabnikov dostop do bolj ali manj vsega v podjetju, tudi do kritične programske opreme. Če je to vse to res, bo Twitter za to tudi kazensko odgovarjal. Vodilni v Twitterju so na obtožbe odgovorili, da je Zatko bivši zaposleni, ki so ga januarja odpustili zaradi nesposobnosti…