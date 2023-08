Dell zaradi starega trika s popusti dobil milijonsko globo

Dell si je v Avstraliji privoščil zavajanje, ki je znano vsem trgovcem pri nas, za kar bo moral plačati 6,5 milijona avstralskih dolarjev globe. Ceno monitorjev, ki so jih kupci izbrali ob nakupu računalnika, je Dell prikazoval kot znižano, kar ni držalo. Varuh konkurence in potrošnikov (ACCC) je ugotovil, da so na tak način prodali 5300 monitorjev.

Kazen mora biti vzgojna, meni ACCC, zato znaša okrog 1200 dolarjev na prodani monitor. Zavajanje bilo zares prozorno. Pri nakupu računalnika je Dell stranki ponudil še nakup monitorja v kompletu, ki je bil močno znižan. Tako je pisalo na spletnih straneh, saj je bila poleg nižje cene napisana še precej višja prečrtana cena, ki naj bi kazala redno prodajno ceno monitorja. Ob tem je Dell izrecno zapisal tudi besedo popust oziroma prihranki.

A to je bila manipulacija. Cene, po katerih so se monitorji prodajali samostojno, so bile enake, ponekod pa celo nižje. Da je Dell na tak način nekatere stranke ukanil celo v nakup po višji ceni, je nezaslišano, meni ACCC. Poleg kazni je moral Dell kupcem monitorjev vrniti tudi razliko v ceni.

Dell pravi, da je šlo za napako v algoritmu, ki so jo sedaj odpravili, posledice pa sanirali. Žal Dell ni edini, ki se mu dogajajo takšne "napake". Zato je pred nakupom nujno primerjati cene v več trgovinah, po možnosti tudi v več državah ali vsaj z VPN.