Objavljeno: 27.3.2025 05:00

Dell v dveh letih s 25.000 zaposlenimi manj

V minulem letu se je Dell skrčil za 12.000 zaposlenih, še toliko tudi leto pred tem. To v številkah pomeni, da je v primerjavi s predlanskim februarjem danes v podjetju dvajset odstotkov manj zaposlenih, kar je osupljivo krčenje.

Dell je k temu pripomogel sam, saj je že lani in še intenzivneje letos začel uvajati strožja pravila za delo od doma, ki so ga veliki večini onemogočila. Lani so sporočili, da kdor dela od doma, ne bo mogel napredovati, marca letos pa so odredili obvezno delo iz pisarn. Izjema so le tisti, ki živijo dlje kot 90 minut od pisarn in še nekaj drugih osebnih okoliščin.

Avgusta lani so obsežneje odpuščali, predvsem v prodajnem oddelku, ki so ga "pripravljali na prihod umetne inteligence". Nekateri pa so odšli sami, saj se niso bili pripravljeni vrniti v pisarne za pet dni na teden. Zanimivo je, da so Dellovi prihodki lani zrasli za osem odstotkov, a je delnica kljub temu letos izgubila že 15 odstotkov.