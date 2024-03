Objavljeno: 19.3.2024 07:00

Dell: ni vam treba nazaj v pisarno, a ne bo napredovanj

Odkar je konec pandemije, so tudi tehnološka podjetja začela zahtevati, da se zaposleni vrnejo v pisarne za vsaj nekaj dni na teden. Med zaposlenimi je sprememba povzročila nemalo slabe volje, saj so nekateri v pričakovanju trajnega dela od doma našli tudi nova bivališča in svoja življenja povsem drugače organizirali. Še eno v vrsti podjetij, ki terjajo vrnitev v pisarne, je Dell, ki pa je dal zaposlenim zanimivo možnost.

Hibridni način dela so v podjetju poznali že leta, saj je bilo 10-15 odstotkov članov ekip na oddaljenih lokacijah. Februarja pa so začeli zahtevati vrnitev v pisarne, kar se lahko zgodi na dva načina. Zaposleni lahko dobijo status hibridnega zaposlenega, ki mora biti vsako četrtletje vsaj 39 dni v pisarni – to je tri delovne dni na teden – ali pa zaposlenega na daljavo. Slednja možnost je namenjena zaposlenim, ki ne iz takšnih ali drugačnih razlogov ne želijo nazaj v pisarne. Prinaša pa resne omejitve.

Kdor bo delal v celoti na daljavo, v podjetju ne bo mogel več napredovati in ne bo mogel menjati delovnih mest v podjetju. Z drugimi besedami: obtičali bodo. Zaposleni so nad novostjo razočarani in jezni, a za zdaj ne kaže, da se bo kaj bistvenega spremenilo.

Za zdaj kaže, da bo Dell ponudil 17 lokacij v ZDA in tudi drugih državah, a ni nujno, da bodo vsi zaposleni lahko izbrali želeno lokacijo. Če bo povpraševanja več, kot je fizično možno, vsi pač ne bodo mogli delati od tam. Nov režim so mnogi že označili kot prikrito odpuščanje, saj bo prizadel zlasti ženske in matere, ki so doslej zaradi enega najbolj fleksibilnih režimov v tehnološkem sektorju v Dellu uspešno usklajevale družinsko in službeno življenje. Odpravnine dobijo zaposleni, ki jih podjetje odpusti. Komur pa novi režim ne bo ustrezal in bo zato odšel sam, seveda do odpravnine ne bo upravičen.

Dell še zdaleč ni edino podjetje, ki želi zaposlene vrniti v pisarne. Večina podjetij je še manj ustrežljivih kot Dell, ki se je očitno odločil za mehko odpuščanje tistih, ki v pisarne ne želijo več.