Dela, ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, v ZDA avtorsko zaščitena

Ameriški urad za avtorske pravice (US Copyright Office) je do danes registriral več kot tisoč avtorskih del, ki vključujejo določeno stopnjo pomoči umetne inteligence.

Registracija nekaterih del, ustvarjenih s pomočjo umetne inteligence, seveda ne pomeni, da lahko vsakdo zaščiti slike, glasbo, besedila ali videoposnetke, ki jih je naredil z umetno inteligentnimi orodji. Urad je pri podeljevanju zaščite zelo selektiven in zahteva, da umetna inteligenca zgolj dopolnjuje človekovo ustvarjalnost in ne v celoti nadomesti. Jalyce Mangum, namestnica glavnega pravnega svetovalca urada, je v pogovoru za WIPO Magazine pojasnila, da je ključna razlika med umetnostjo, kjer umetna inteligenca služi kot orodje, in deli, kjer v celoti prevzame ustvarjalni proces. Po njenih besedah so zaščitena lahko le tista dela, kjer človek še vedno sprejema glavne umetniške odločitve. Kot primer je navedla album country pevca Randyja Travisa, ki zaradi posledic možganske kapi ne more več govoriti. S pomočjo umetne inteligence so ustvarili klon njegovega glasu in mu omogočili izdajo pesmi Where That Came From. Ker gre za delo, ki brez umetne inteligence ne bi bilo izvedljivo, a je še vedno temeljilo na človeški ustvarjalnosti, je prejelo zaščito.

Primeri po svetu pa kažejo na različne pristope. V Južni Koreji so na primer zaščitili film, ki je bil v celoti ustvarjen z umetno inteligentnimi orodji, saj so prepoznali človeški doprinos v izboru in organizaciji vsebine, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.