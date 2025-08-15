Objavljeno: 15.8.2025 06:00

DeepSeekova nova umetna inteligenca zamuja zaradi Huaweijevih čipov

Kitajsko podjetje DeepSeek, ki je v začetku leta osupnilo svet s svojim modelom umetne inteligence, ki naj bi bil več velikostnih razredov cenejši od zahodnih, je naletelo na strojne težave. Po poročanju Financial Times nova različica zamuja, ker Huaweijevi čipi niso dovolj zmogljivi.

Na Kitajskem je neodvisno od zahodnih tehnologij eden najpomembnejših ciljev partije, ki je zato toplo priporočila DeepSeeku, naj novi model trenira s Huaweijevimi procesorji Ascend. Novi model R2 so zares skušali ustvariti na tak način, a so se sproti pojavljale težave, zaradi katerih so morali na koncu obupati in prestopiti nazaj k Nvidii.

R2 bi bil moral iziti že maja, a ga še vedno ni, razlog pa so omenjeni čipi. Po podatkih strokovnjakov naj bi imeli kitajski čipi težave s stabilnostjo, počasno komunikacijo med čipi in slabšo programsko opremo za njihovo izrabo. Huawei je v DeepSeek napotil celo svoje strokovnjake, a vseeno niso uspeli natrenirati R2 na Ascendu. DeepSeek še vedno dela s Huaweijem, a saj bodo njegovi čipi bržkone dovolj dobri za poganjanje modela. Pri treningu, to je izgradnji, pa Nvidia za zdaj nima konkurence.