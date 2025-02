Objavljeno: 10.2.2025 05:00

DeepSeek uporablja malomarno (ne)šifriranje, podatke dobiva ByteDance

Kmalu po predstavitvi modela umetne inteligence DeepSeek se je mobilna aplikacija za njegovo uporabo prebila na vrh najpopularnejših aplikacij na iOS. Hitro je prehitela tudi aplikacijo za ChatGPT, a uporabniki se niso zavedali, da njihovi podatki niso zaščiteni. DeepSeek ne uporablja šifriranja podatkov, kot bi ga moral.

DeepSeek podatke pošilja nešifrirano, romajo pa na strežnike, ki pripadajo podjetju ByteDance, ki je izdalo TikTok. Apple zato priporoča, da uporabniki preko ATS (App Transport Security) vsilijo šifriranje. To pa ne rešuje problema, da podatki pristanejo pri ByteDanceu, kjer se odšifrirajo. Del podatkov, ki jih DeepSeek vendarle šifrira, pa je šifriran z zastarelo metodo 3DES, uporabljeni ključi pa so simetrični in enaki za vse uporabnike. Ključi so namreč zapečeni v aplikacijo.

DeepSeek poleg podatkov, ki jih vnese uporabnik, prenaša tudi nekatere osebne informacije: ID organizacije, verzijo operacijskega sistema, jezik v nastavitvah, verzijo SDK za razvoj. Podatki se shranjujejo in obdelujejo na Kitajskem.