Objavljeno: 6.2.2024 05:00

Deepfake telekonferenca podjetje stala 25 milijonov dolarjev

V Hongkongu smo bili priče novi generacije tako imenovane direktorske prevare, kjer so neznani napadalci uporabili umetno inteligenco za poustvaritev finančnega direktorja in več drugih vodilnih v videoklicu, v katerem so računovodjo pretentali v izvedbo več nakazil v vrednosti 25 milijonov dolarjev. Šele pozneje so v podjetju ugotovili, kaj se je zgodilo, zato je preiskavo začela tudi policija.

Zgodba se bere filmsko. Napadalci so ustvarili videoklic, v katerem je sodeloval finančni direktor multinacionalke in še nekaj drugih zaposlenih, a so bili vsi računalniško ustvarjeni, "avatarji". Umetna inteligenca jih je poustvarila tako prepričljivo, da je edini resnični človek v tem pogovoru – žrtev – verjel, da gre za resnično za te posameznike. Na sestanku so mu zatrjevali, naj izvede več nakazil na pet različnih bančnih računov v hongkonške banke. A v resnici je šlo za prevaro, kar je podjetje ugotovilo šele po tednu dni.

Hongkonška policija, ki primer že preiskuje, je izpostavila, da gre za novo izvedbo prevare. Direktorska prevara sicer ni nova, a je običajno vsebovala ponarejeno elektronsko pošto, v zadnjem času pa kdaj tudi lažen telefonski klic. V celoti lažna videokonferenca je nekaj povsem nezaslišanega.

Celotna prevara je trajala dlje časa, saj je poleg videokonference vsebovala še klice, elektronska sporočila in pošto, s katero so napadalci interagirali z žrtvijo.

South China Morning Post