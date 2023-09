Decembra prihajajo Intelovi procesorji Meteor Lake

Po večmesečnem draženju je Intel naposled dvignil zaveso s prihajajočih procesorjev Meteor Lake, ki predstavljajo korenito spremembo na področju prenosnih računalnikov. Konec je zaporednega štetja generacij, konec je monolitnih jeder in konec je oznak i3/i5/i7/i9. Meteor Lake bo drugačen.

Procesorji bodo uradno na voljo 14. decembra, torej lahko prve naprave z njimi pričakujemo januarja. Ni zmotno predvidevati, da bodo na januarskem sejmu CES proizvajalci prenosnikov kar tekmovali, kdo bo predstavil boljši model z novim procesorjem Meteor Lake. Novosti že v samem procesorju ne bo manjkalo.

To bo prvi Intelov procesor za domače uporabnike, ki ne bo imel monolitnega jedra, temveč bo uporabljal dizajn s čipleti. Procesor bo imel štiri predele (tiles), ki jih bo povezoval peti. To bodo deli za računske operacije (CPU), grafični del (GPU), zunanjo povezljivost (IO) in nosilni del (SoC). Slednji bo imel dve dodatni jedri Crestmont E, ki bosta na primer skrbeli za enkodiranje videa, procesiranje umetne inteligence (NPU), strojno učenje in podobno, vključno z WiFi 7, HDMI in pomnilniškim krmilnikom. Še bolj zanimivo je, da vseh komponent ne bo proizvajal Intel. Grafični del bo proizvajal TSMC na 5-nm procesu, IO in SoC pa na 6-nm. Intel bo proizvajal procesni del z jedri P in E.