Objavljeno: 3.7.2025 10:00

Davka na digitalne storitve v Kanadi ne bo

Kanada je odpovedala davek na digitalne storitve po propadlih trgovinskih pogajanjih z ZDA.

Le nekaj ur pred predvideno uveljavitvijo je Kanada umaknila davek na digitalne storitve (DST), ki bi ameriškim tehnološkim velikanom, kot so Apple, Google in Meta, naložil 3-odstotni davek na prihodke, ustvarjene z digitalnimi storitvami v Kanadi. Poleg tega je Kanada načrtovala še retroaktivno obdavčitev od leta 2022 naprej, kar je še dodatno razburilo ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je davek označil za neposreden napad na ameriška podjetja in zaradi tega prekinil pogajanja, obenem pa zagrozil z novimi carinami do 4. julija. Na odločitev Kanade so vplivali tudi domači poslovni krogi, ki so premierja Marka Carneyja opozorili, da vztrajanje pri DST ogroža gospodarsko partnerstvo z ZDA in bi lahko imelo resne posledice za avtomobilski, energetski in rudarski sektor. Pogajanja z ZDA o novem gospodarskem in varnostnem partnerstvu se bodo nadaljevala, z načrtovano objavo dogovora do 21. julija. Kanada je sicer poudarila, da si še vedno želi večstranski dogovor pod okriljem OECD, kjer se že več let poskuša doseči globalni konsenz o poštenem obdavčenju digitalnih storitev.