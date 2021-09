Datotečni sistem za oblačne čase

Amazon in NetApp sta predstavila nov datotečni sistem, ki združuje lokalne pomnilniške sisteme in storitve v oblaku v skupno naslovljiv datotečni prostor. Datotečni sistem imenovan Amazon FSx for NetApp ONTAP omogoča razširitev datotečnega sistema na napravah NAS in SAN na način, da je mogoče celoti samodejno dodajati zmogljivosti in upravljati datotečni sistem na daljavo.

S pomočjo oblačnega datotečnega sistema je lažje upravljati varnostne kopije, določati pravila kdaj in katere datoteke se premeščajo v oblak, hkrati pa sistem zagotavlja velikosti htrost dostopa in prepustnost podatkov, ki ga zagotavljajo lokalno nameščeni pomnilniški sistemi.

Za Amazon je to že drugi izdelek, ki integrira lokalne datotečne sisteme s pomnilniškimi storitvami AWS. Nova različica za pomnilniške sisteme NetApp namreč sloni na predhodno predstavljeni storitvi FSx for Windows File Server, ki podobno storitev ponuja za strežnike na osnovi operacijskega sistema Windows Server. Datotečni sistem FSx je tu transparenten za lokalne uporabnike, ki lahko do datotek dostopajo prek običajnega protokola SMB.