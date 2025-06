Danska krepi suverenost z lastno UI

Danska nadaljuje svojo pot k digitalni suverenosti z ambicioznim korakom: ključne javne institucije so se odločile za uporabo domače platforme umetne inteligence GRACE, ki jo je razvilo podjetje 2021.AI. Ta odločitev poudarja prizadevanja države za večjo neodvisnost od tujih tehnoloških velikanov in krepitev nadzora nad lastnimi podatki. Hkrati nakazuje naraščajoči trend v celotni EU, kjer se vedno več institucij in podjetij odloča za rešitve, ki nastajajo v Evropi.

Regija Severna Danska (Region Nordjylland), odgovorna za zdravstvene in socialne storitve na severu države, je ob tem napovedala okrepitev uporabe umetne inteligence v svojih sistemih. Sodelovanje z dansko platformo GRACE omogoča razvoj in upravljanje AI rešitev na varen in odgovoren način. Z uporabo lastne IT infrastrukture regija zagotavlja, da vsi ključni podatki ostanejo pod njenim nadzorom, hkrati pa popolnoma izpolnjujejo zahteve GDPR.

Platforma je zasnovana za varno in odgovorno upravljanje celotnega življenjskega cikla umetne inteligence – od razvoja do operacij. Podpira vse vrste AI, vključno z velikimi jezikovnimi modeli (LLM), hkrati pa organizacijam omogoča centralizirano upravljanje, dokumentacijo in spremljanje vseh AI dejavnosti.