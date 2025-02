Objavljeno: 26.2.2025 05:00

Danska bo v šolah prepovedala mobilne telefone

Danska vlada je sporočila, da bodo prepovedali uporabo mobilnih telefonov v osnovnih šolah in nižjih srednjih šolah. V praksi so to šole, ki jih obiskujejo otroci med sedmim in šestnajstih letom starosti. Ti v šolska poslopja ne bodo smeli vnašati telefonov.

Odločitev so sprejeli po priporočilu komisije, ki je opozorila na škodljivost telefonov zlasti za mlajše od 13 let, ki sploh ne bi smeli imeti svojih telefonov. Komisijo je leta 2023 ustanovila danska premierka, da bi raziskala vzroke za čedalje slabše zadovoljstvo mladih. Poročilo komisije je bilo objavljeno te dni in je izpostavilo porušeno razmerje med digitalnim in analognim življenjem. V poročilu so nanizali 35 priporočil, med katerimi je tudi prepoved uporabe mobilnih telefonov v šolah. Vlada je napovedala začetek postopkov za spremembo zakonodaje, ki bo to omogočila. Izjeme bodo možne, denimo za otroke s posebnimi prilagoditvami.

Komisija je ugotovila, da ima do 13. leta starosti kar 94 odstotkov mladih svoje profile na družbenih omrežjih, čeprav to ni dovoljeno. V starostni skupini od 9 do 14 let pa dnevno na TikToku in YouTubu preživijo skoraj tri ure dnevno.

V Franciji so za mlade že prepovedali uporabi telefonov v šolah, na Norveškem pa so mejo za uporabo družbenih omrežij dvignili na 15 let.