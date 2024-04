Danci razvili drone, ki se polnijo na daljnovodih

Raziskovalci danske univerze SDU so razvili dron, ki se lahko samodejno polni neposredno z električnih vodov.

Droni se danes uporabljajo v najrazličnejše namene, med drugim pregledujejo tudi težko dostopne električne vode. Tu so dobili danski raziskovalci zamisel, zakaj se ne bi droni na daljnovodu po potrebi tudi polnili. Tovrstna inovacija bi lahko dronom omogočila, da ostanejo v zraku nedoločen čas, kar bi bilo koristno v številnih scenarijih. Izdelali so prototip in demonstrirali praktično uporabo tehnologije v resničnem svetu. Ko dron zazna, da je baterija skoraj prazna, uporabi svojo kamero in radar z milimetrskimi valovi, da najde najbližji električni vod. Dron uporablja sistem za prijem, ki mu omogoča, da se približa električnemu vodu od spodaj in preko induktivnega polnilnika črpa tok iz električne linije. Ko je baterija polna, se prijem odpre in dron nadaljuje svojo pot.

Razvoj tehnologije, ki omogoča dronom samodejno polnjenje z električnih vodov, odpira nove možnosti za dolgotrajno uporabo dronov v različnih aplikacijah. Vendar pa je pri nadaljnjem razvoju treba upoštevati varnostne pomisleke in potencialne posledice za električno infrastrukturo.

C-uekD6VTIQ