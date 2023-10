DALL-E 3 na voljo naročnikom ChatGPT Plus

OpenAI-jev model, ki uporablja umetno inteligenco za risanje slik, je na voljo javnosti. DALL-E 3 so napovedali že minuli mesec, sedaj pa ga lahko tudi preizkusimo. Za zdaj ni brezplačen, temveč potrebujemo naročnino na ChatGPT Plus. DALL-E 3 je resna konkurenca Midjourneyju.

OpenAI je dejal, da so uspešno zagotovili varnost, kar je bil ključni pogoj za odprtje modela javnosti. V primerjavi s predhodnikom DALL-E 2 novinec sprejema daljše pozive oziroma opise in predvsem riše – bolje. DALL-E 3 je že na voljo v Bing Chatu in Bing Image Generatorju, kar je pravzaprav nenavadno. OpenAI-jev izdelek je bil prej na voljo na Microsoftovi platformi kakor v lastni, a Microsoft je tudi milijardni investitor v OpenAI.

DALL-E 3 ni edini tovrstni model. Midjourney je njegov največji konkurent, obstajajo pa še drugi, denimo Stable Diffusion. V preteklosti so jih uporabniki že zlorabljali, zato jih proizvajalci skušajo pohabiti ravno toliko, da z njimi ni možno risati neprimernih vsebin. Druga ovira pa so avtorske pravice. OpenAI je dejal, da je DALL-E 3 toliko omejen, da ne more ustvarjati vsebin, ki so podobne slogu še živečih ustvarjalcev. Dodali so tudi orodje, ki z 99-odstotno natančnostjo ugotovi, ali je neka slika produkt DALL-E 3 ali ne.