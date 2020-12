Cyberpunk 2077 odstranjen iz PlayStation store

Objavljeno: 18.12.2020 13:42

Cyberpunk 2077 je bila ena najtežje pričakovanih iger letošnjega leta, zaradi številnih hroščev pa jo je Sony odstranil iz trgovine PlayStation store, kupcem pa bo ponudil povračilo stroškov.

Igro so razvili pri poljskem podjetju CD Projekt Red, kjer so najbolj znani po seriji iger The Witcher. Cyberpunk 2077 sicer sodi v enak žanr, torej akcijsko igranje vlog (RPG), a je za razliko od fantazijskega Witcherja postavljena v svet znanstvene fantastike. Ocenjevalci so igro v splošnem pohvalili, tako igranje kot zgodbo in grafično podobo.

Težav je na zmogljivejših igričarskih računalnikih in konzolah nove generacije (ravno v prihajajoči številki Monitorja bo naš preizkus novega PlayStation 5) bistveno manj, težave imajo predvsem starejše igralne konzole PlayStation 4 in Xbox One. Tam je mnogo hroščev in upočasnitev, pri podjetju so že priznali, da bi morali več energije vložiti v dobro delovanje tudi na starejših napravah. Podjetje že obljublja popravke, ki naj bi omilili težave, ti naj bi prihajali v naslednjem mesecu ali dveh.