Objavljeno: 18.8.2023 11:00

CrossOver prinesel DirectX 12 na Mac

Nova verzija CrossOver, ki je izšla včeraj, prinaša precej novosti, med njimi tudi podporo za DirectX 12 na macOS. CrossOver 23.0.0 je združljivostni sloj, ki na macOS, Linuxu in ChromeOS omogoča poganjanje številnih programov, ki so pisani za Windows.

CrossOver temelji na emulatorju Wine, le da je nekoliko bolj polikan, s širšo podporo in boljšo uporabniško izkušnjo. Verzija 23.0.0 uporablja Wine 8.0.1 na macOS z VKD3D in MoltenVK in prinaša DirectX 12. Doslej so se morali uporabniki zadovoljiti z enajstico. Rezultat bo boljše delovanje, ki so imele doslej nekaj težav pri izrisu (npr. MechWarrior 5: Mercenaries, Street Fighter V, Tekken 7, Octopath Traveler).

Prvi vtisi uporabnikov nove verzije so pozitivni. Znano je, da ne deluje pravilno na beta verziji macOS Sonoma, drugih večjih posebnosti pa ni. Morda se bo celo zgodilo, da v Sonomi ne bo več potrebna, ker bo imela že Sonoma nekaj orodij za delovanje iger. Pod Linuxom so razrešili hrošč Xwayland, zato deluje normalno.