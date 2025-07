Objavljeno: 25.7.2025 05:00

Črni oblaki se zgrinjajo nad Teslo

Tesla je v minulem četrtletju zabeležila enega največjih padcev prodaje doslej, kar pa so investitorji pričakovali. Prihodki so se v primerjali z enakim obdobjem lani skrčili za 12 odstotkov na 22,5 milijarde dolarjev, kar je nekoliko nad pričakovanji. Prihodki od prodaje avtomobilov so nižji celo za 16 odstotkov.

V minulem četrtletju so prodali 384.122 vozil, kar je 14 odstotkov manj kot lani. Dobiček iz poslovanja se je zato znižal kar za 42 odstotkov, čisti dobiček pa je upadel na 1,2 milijarde dolarjev. A več kot polovico dobička je Tesla ustvarila s prodajo emisijskih kuponov, ki jih vsak kvartal prodal manj, ko tudi drugi proizvajalci uvajajo električne avtomobile. Prosti denarni tok podjetja je zgolj 100 milijonov, analitiki pa pričakujejo, da bo denarni tok v naslednjem četrtletju že negativen.

Poleg avtomobilov Tesla prodaja tudi baterije in druge energetske sisteme, s čimer so ustvarili 2,8 milijarde dolarjev prihodkov. Tudi to je manj kot lani.