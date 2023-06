Črni časi za kriptovalute?

Ameriška komisija za vrednostne papirje toži dve največji borzi za kriptovalute na svetu, Coinbase in Binance.

SEC, ameriška komisija za vrednostne papirje, je le dan po vložitvi tožbe proti največji svetovni borzi kriptovalut po obsegu poslovanja Binance, zaradi kršitev zakonov o vrednostnih papirjih obtožila tudi največjo domačo borzo Coinbase. Že po vložitvi tožbe proti Kitajcem je borzi Coinbase vrednost delnice padla za 9 odstotkov, ko pa je bridka usoda doletela tudi njo, je njena vrednost strmoglavila. Družba je v tem tednu izgubila že več milijard ameriških dolarjev svoje vrednosti.

V obeh tožbah SEC označi več kriptovalut za vrednostne papirje, med spornimi digitalnimi kovanci so se znašle priljubljene kriptovalute SOL, ADA, MATIC, FIL, SAND in AXS. Vse omenjene so te dni v rdečih številkah. Čeprav največji kriptovaluti Bitcoin in Ethereum v tožbah nista izrecno navedeni, je padla tudi njuna vrednost.