Črna gora ohromljena zaradi hekerskega napada

Črna gora je že več kot teden dni v primežu silovitega hekerskega napada, ki je dobršen del javne uprave pahnil nazaj v kameno dobo, medtem ko so iz ZDA v državo prileteli strokovnjaki FBI za preiskave kibernetski napadov.

Napad se je zgodil 22. avgusta, a še ni jasno, od kod je izviral. Za zdaj je jasno, da ni šlo za phishing, zato so čedalje glasnejši sumi, da bi lahko šlo za sabotažo koga izmed uslužbencev. Ne glede na začetek pa je potek znan. Izsiljevalska programska oprema (ransomware) je onesposobila računalniški sistem, tako da trenutno večji del informacijske infrastrukture javne uprave ni dostopen. To vključuje dva glavna strežnika in imenski prostor DNS. Prav tako ni znano, kdo stoji za napadom. Sprva so obtoževali Rusijo, sedaj pa črnogorske oblasti s prstom kažejo na hekersko skupino Cuba Ransomware.

Napadi so se 26. avgusta še okrepili, zato so sklicali svet za nacionalno varnost. Ta teden je vodja črnogorske službe za kibernetsko varnost potrdil, da so nekatere storitve še vedno nedostopne, saj je napad prizadel 10 državnih inštitucij in 150 strežnikov. Nedostopen je še bistveno večji del javne uprave, saj so večino storitev preventivno ugasnili.

Ker napad še ni končan, so včeraj pozvali tudi vsa javna podjetja, naj okrepijo zaščito svojih sistemov. Ni še jasno, ali so hekerji podatke tudi odtujili, ali so jih le zaklenili.

BIRN