Craig Wright ni izumil bitcoina

Zadnja leta se je skrivnost identitete izumitelja bitcoina umaknila z naslovnic, a odgovoru nismo nič bližje kot pred desetletjem. Eden izmed nesojenih kandidatov je bil tudi Avstralec Craig Wright, ki je javno oznanjal svoje avtorstvo bitcoina. Sedaj je londonsko sodišče ugotovilo, da je lagal.

V ponedeljek je višje sodišče v Londonu razsodilo, da Craig Wrightovi dokazi, da je prav on avtor slavne bele knjige o bitcoinu iz leta 2008, niso prepričljivi. Sodnik je ob tem dejal, da se Craig Wright predstavlja kot izjemno pametna oseba, a po mnenju sodišča to ne drži. Dodal je, da je Craig Wright lagal in ponarejal dokumente, da bi dokazal, da je prav on Satoši Nakamoto, legendarni avtor bitcoina.

Craig Wright je napovedal pritožbo. Z razsodbo pa so zadovoljni v organizacija COPA (Crypto Open Patent Alliance), ki je s tožbo želela preprečiti nadaljnje tožbe, ki jih Craig Wright vlaga proti sedanjim razvijalcem bitcoina. Kot kaže, jim je to uspelo.