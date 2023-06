Cortana se poslavlja

Microsoftova digitalna pomočnica bo z uvedbo Copilota v operacijskem sistemu Windows kmalu odrešena vseh muk.

Microsoft je napovedal, da bo konec leta 2023 v operacijskem sistemu Windows prenehal podpirati aplikacijo Cortana. Slednja je na okenskih mobilnih napravah zaživela leta 2014 kot odgovor na Applovo Siri, a nikoli ni dosegla enake prepoznavnosti in priljubljenosti kot tekmice. O njenem koncu se že dolgo šušlja, saj so v Redmondu aplikacijo Cortana leta 2021 najprej ukinili za mobilne naprave Android in iOS, nato pa jo odstranili tudi iz naprav partnerjev, kot so pametni zvočniki.

V obvestilu je Microsoft opozoril, da bodo uporabniki operacijskega sistema Windows in brskalnika Edge kljub odsotnosti Cortane še naprej imeli dostop do naprednih produktivnih funkcij z umetno inteligenco. Posebej je omenil novi Bing, ki ga zdaj poganja tehnologija OpenAI GPT-4, in orodje Copilot, ki bo v Windows 11 prevzelo izvajanje nalog znotraj operacijskega sistema, kot so menjava ozadja računalnika, urejanje fotografij in povzemanje dokumentov, brez potrebe po zagonu aplikacij ali iskanju določenih nastavitev.