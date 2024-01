Copilot Pro za napredne AI funkcije zahteva 20 dolarjev mesečno

Microsoft je splavil storitev Copilot Pro, mesečno naročnino za 20 USD, ki naprednim uporabnikom omogoča dostop do najzmogljivejših možnosti umetne inteligence.

Copilot Pro bo naročnikom omogočil dostop do najnovejših izdaj pogovornega bota ChatGPT, vključno z načinom Turbo v času največjih obremenitev. Naročnina prinaša hitrejše in bolj kakovostno ustvarjanje slik ter izdelavo lastnega Copilot GPT-ja, prilagojenega za specifične tematike, kakršne so telovadba, potovanja in kuhanje. Vsem naročnikom bo Copilot nudil pomoč znotraj pisarniških programov Microsoft 365.

Microsoft z novimi funkcijami in naročninami nadaljuje svojo pot v integraciji napredne umetne inteligence v vsakdanje delovne procese, s čimer uporabnikom omogoča bolj učinkovito in prilagojeno izkušnjo ter hkrati išče načine za povrnitev vložka v višini trinajstih milijard dolarjev in stroškov, povezanih z veliko računalniško močjo in porabo energije.