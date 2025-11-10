Objavljeno: 10.11.2025 05:00

Collinsova beseda leta je “programiranje po občutku”

Collinsov slovar angleščine, ki ga izdajajo v Glasgowu, je za besedo leta 2025 izbral izraz "vibe coding" oziroma programiranje po občutku. Gre za pisanje programske kode z uporabo generativne umetne inteligence, kjer torej stroj sam piše kodo po naših navodilih za končni rezultat, namesto da bi se s tem mučili sami.

Mnenja o tem početju so hudo deljenja, pravi programerji pa bodo vztrajali pri stališču, da sploh ne gre za pravo programiranje in da to počno tisti, ki ne znajo pisati kode, rezultati pa da so slabi. Izraz si je izmislil Andrej Karpathy, ki je bil nekoč vodja oddelka za oddelka za umetno inteligenco pri Tesli, sedaj pa dela za OpenAI.

Slovaropisci pri Collinsu vsako leto v korpus dodajajo nove besede oziroma izraze. V njem je že 24 milijard vnosov, letni pregled pa razkrije nove dodatke. Nove besede povedo veliko o svetu in družbi v aktualnem letu, zato izbira letošnje besede leta ni presenetljiva.

Na seznamu se je znašlo še nekaj drugih besed, ki so povezana s tehnološko revolucijo: clanker (slabšalni izraz za robota), broligarchy (vladavina majhne klike moških), taskmasking (pretvarjanje, da ima nekdo na delovnem mestu veliko dela), micro-retirement (krajša prekinitev med dvema zaposlitvama), biohacking (spreminjanje bioloških procesov v telesu za izboljšanje zdravja) in Henry (veliko zasluži, a še ni bogat oziroma high earner not rich yet).

Svet je torej zelo tehnološki, kar odseva tudi naš jezik.