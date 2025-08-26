Objavljeno: 26.8.2025 06:00

Coinbase odpustil programerje, ki niso želeli uporabljati umetne inteligence

Direktor ene največjih kripto menjalnic na svetu je priznal, da je odpustil programerje, ki si pri delu niso želeli pomagati z UI orodji.

Danes si je težko predstavljati programerja, ki vsaj občasno ne bi uporabljal umetne inteligence za pisanje kode. A kot je razkril izvršni direktor menjalnice Coinbase, Brian Armstrong, je uporaba umetne inteligence v njegovi družbi več kot priporočilo, je namreč obvezna. V pogovoru na podkastu Cheeky Pint je Armstrong povedal, da je odpustil nekaj zaposlenih, ker niso želeli uporabljati GitHub Copilota in Cursorja, za katera je podjetje kupilo licence.

Ko so ga sodelavci opozorili, da bo uvedba počasna in da bo trajalo mesece, preden bo večina programerjev začela uporabljati orodja, je Armstrong ukrepal sam. Na internem Slacku je zapisal, da se morajo do konca tedna vsi prijaviti in nastaviti UI pomočnika. Kdor tega ni storil, je moral na sestanek, kjer je Armstrong osebno preveril razloge. Nekateri so zamudo upravičili z dopustom, a tisti brez tehtnega razloga so prejeli odpoved.

Armstrong je priznal, da je bil pristop neusmiljen in da marsikomu v podjetju ni bil všeč, a odločitev je poslala jasno sporočilo, pri menjalnici Coinbase je uporaba umetne inteligence del službe. Od takrat podjetje organizira mesečna srečanja, kjer ekipe delijo najbolj kreativne načine uporabe umetne inteligence.