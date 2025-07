Objavljeno: 28.7.2025 09:00

Človeški robot za manj kot 6 tisočakov

Kitajsko podjetje Unitree je presenetilo z novim humanoidnim robotom R1, ki stane le 5900 ameriških dolarjev.

Robot R1 je visok približno 1,2 metra in težek okoli 25 kilogramov. Deluje z multimodalnim modelom umetne inteligence, kar mu omogoča prepoznavanje glasu, slik in izvajanje zapletenih nalog. Čeprav podjetje še ni predstavilo konkretnih primerov uporabe, R1 v predstavitvenem videu navdušuje z gimnastičnimi prvinami, kot so prevali, stoje na rokah, boksarski udarci in celo tek po hribu navzdol. Opremljen je s štirimi mikrofoni, ultraširokim vidnim poljem ter povezavama Wi-Fi 6 in Bluetooth 5.2. R1 je popolnoma prilagodljiv, kar odpira možnosti, da ga uporabniki preoblikujejo v robota pomočnika.

V primerjavi z njegovim predhodnikom G1, ki je stal 16.000 dolarjev in je doživel precejšnje težave ob predstavitvi na sejmu CES 2025, R1 predstavlja cenovno dostopnejši vstop v svet humanoidnih robotov. Še posebej v primerjavi s Teslinim Optimusom, katerega cena naj bi znašala vsaj 20.000 dolarjev, je R1 znatno cenejša alternativa, ki odpira nove možnosti za uporabo robotike v vsakdanjem življenju.

v1Q4Su54iho