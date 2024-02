Človek s čipom v možganih z mislimi premika računalniški kazalec

Elon Musk, ustanovitelj podjetja Neuralink, trdi, da si je prvi človek s čipom te znamke v možganih popolnoma opomogel po operaciji in je že sposoben zgolj z mislimi upravljati računalniški kazalec na zaslonu.

Musk je na družabnem omrežju X objavil, da je prvi človek z Neuralinkovim čipom v možganih popolnoma okreval, nima stranskih učinkov in že lahko z mislimi premika kazalec miške po zaslonu. Zdaj ga učijo, kako potrjevati ukaze, ne da bi pritiskal na ustrezne gumbe. Čip so človeku vstavili prejšnji mesec, potem ko so septembra pridobili odobritev za izvajanje študije kliničnih preizkusov na zdravih ljudeh. Z uporabo kirurškega robota so človeku v del možganov, ki kontrolira namero gibanja, vstavili komunikacijski vmesnik med napravo in možgani BCI. Primarni cilj preizkusa je, omogočiti ljudem upravljanje računalniškega kazalca ali celo tipkovnice zgolj z mislimi.

Drugače ima Musk z Neuralinkom večje načrte, saj želi pospešiti kirurške posege za vsaditev možganskih čipov ljudem, ki trpijo za debelostjo, avtizmom, depresijo, shizofrenijo ter drugimi zapletenimi nevrološkimi stanji.