Clippy se vrača!

Clippy, nekdanja maskota Microsoftovega pisarniškega paketa Office, je nazaj.

Digitalni pomočnik Clippit, ki ga večina uporabnikov pozna pod imenom Clippy, je imel težko življenje. Rodil se je kot pisarniški pomočnik v Microsoftovi Pisarni leta 1997, a so ga v Redmondu že čez štiri leta upokojili. Leta 2019 so ga iznenada hitro obudili, ampak ga enako hitro znova umaknili. Zdaj je po poročanju časnika PC World znova oživel in je močnejši kot kdajkoli prej.

Razvijalec FireCube je sponko s košatimi obrvmi združil z močjo umetne inteligence GPT-3.5 in jo ponudil svetu. Slehernik si jo lahko pripne na namizje računalnika z operacijskim sistemom Windows in si postreže z njenim bogatim znanjem. Clippy mu nudi hiter dostop do pametnega klepeta in pomirjajoč pogled na starega znanca. Kaj poreče nanj Microsoft, za zdaj ni znano. Z naslova avtorskih pravic velikan iz Redmonda Clippyja sicer lahko znova pokoplje, vendar se bo moral soočiti z gnevom njegovih večnih privržencev.