Clearview še vedno ignorira evropsko zakonodajo in obdeluje fotografije Evropejcev

Zloglasno podjetje Clearview AI, ki se je na naslovnice prebilo s kontroverznim orodjem za prepoznavanje obrazov, ki uporablja z interneta postrgane fotografije, je v Franciji dobili še eno globo. Zaradi kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov mora podjetje plačati 5,2 milijona evrov.

Clearview AI je že lani dobil 20 milijonov evrov težko globo zaradi kršitev GDPR. Podjetje je ni plačalo, prav tako pa ne sodeluje z evropskimi organi, zato ji je CNIL zaradi ignoriranja oktobrske odredbe izrekel še eno globo. Podjetju očitajo nezakonito obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo fotografije ljudi. Četudi so te objavljene na internetu, to podjetju ne daje pravice, da jih postrga, shrani v svoje baze in tam obdeluje. Poleg globe je CNIL podjetju naložil tudi, da nemudoma preneha obdelovati osebne podatke, česar pa podjetje ni storilo. Zadnja globa je tako v bistvu seštevek zamudnih kazni, ki znašajo 100.000 evrov za vsak dan zamude – teh se je nabralo že 52.

CNIL medtem sodeluje z ameriško Agencijo za trgovino (FTC), kjer si prizadevajo doseči, da bi Clearview AI spoštoval evropske odredbe in plačal globe. Clearview AI trdi, da podjetje nima nobene izpostave v Franciji, nima strank v Franciji in ni povezano s Francijo, zato da zanje GDPR ne velja. To ne drži, saj GDPR velja za osebne podatke evropskih državljanov, ne glede na lokacijo.