Clearview imel več kot 2200 uporabnikov, celo Walmart

Ta teden so neznanci vdrli v Clearview in jim izmaknili bazo podatkov o strankah, ki je na koncu prispela do tudi medijev. Na Buzzfeedu so jo dobili in pogledali. Ugotovili so, da je Clearview uporabljalo več kot 2200 organizacij, podjetij, agencij in drugih institucionalnih uporabnikov. Med njimi je celo Walmart.

Večina uporabnikov je sicer Clearview uporabljala le mesec dni, kolikor traja brezplačna poizkusna doba. V tem času je 2200 uporabnikov izvedo več kot 500.000 poizvedb. To vemo, ker Clearview zbira podatke, kdo in koga išče! Med uporabniki so bili več sto policijskih uprav v ZDA, tožilstvo, agencije za zaščito meja, imigracijski urad itd. A čeprav Clearview trdi, da aplikacija ni namenjena končnim uporabnikom, so jo preizkušali celo Walmart, Macy's in druga zasebna podjetja. Macy's jo je celo naročila in plačala. Uporaba ni omejena na ZDA, saj ima Clearview uporabnike v 27 državah, največ v Kanadi.

O tem, kaj prinaša Clearview, smo pisali v aktualni številki. Sedaj se lahko vprašamo, kako varne so tako ogromne baze podatkov (Clearview ima tri milijarde fotografij z osebnimi podatki!), če pa podjetje ne more zaščiti niti baze svojih strank. Gizmodo je celo našel programsko kodo na internetu (deluje ne, ker nimamo računa) in ugotovil, da je v njej moč zaslediti drobce, ki napovedujejo nove funkcije - tudi iskanje po glasu in prepoznavanje registrskih tablic.

