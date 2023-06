Članke umetne inteligence je možno prepoznati

Začel se je lov na besedila, ki jih je napisala umetna inteligenca, za kar potrebujemo orodja – morda kar umetno inteligenco. Raziskovalci so razvili nevronsko mrežo, ki je bila z 99-odstotno zanesljivostjo sposobna prepoznati besedila jezikovnih modelov od človeških izdelkov.

Uporabili so posebno vrsto člankov v znanstvenih revijah, ki se imenuje perspektive. Gre za pogled uveljavljenih raziskovalcev na trende in prihodnji razvoj nekega področja, ki je napisan v za odtenek bolj poljudnem jeziku. Raziskovalci so vzeli 64 resničnih perspektiv, nato pa so jih 128 ustvarili še s ChatGPT – in sicer tako da so, mu dali vsebino posameznega odstavka in ga poprosili, da jo napiše nanovo. S tem so potem izurili nevronsko mrežo, da je prepoznala človeške in umetne izdelke.

Nato so vzeli drugih 30 perspektiv in drugih 60 izdelkov, ki jih je ustvaril ChatGPT. Model je z 99-odstotno zanesljivostjo prepoznal lažne izdelke. Tudi ko so primerjali zgolj po en odstavek, je bila zanesljivost še vedno osupljivih 92 odstotkov. Znanstveniki so odkrili nekaj kvalitativnih razlik med načinom pisanja ljudi in račualnikov. Prvi imajo bogatejše besedišče, pišejo daljše povedi in uporabljajo več ločil. Zdi se, kakor da bi ljudje pisali – izvirneje.

Razviti model ima jasne omejitve. Natreniran je bil na vrsti besedil, a kaže, da je vsaj v teoriji možno razlikovati izdelke ljudi od umetne inteligence. Zaenkrat.

Cell Reports Physical Science