Članice EU zahtevajo odziv Komisije na dezinformacije o 5G

Skupina 15 članic Evropske unije je v pismu, ki so ga naslovile na evropsko komisarko za digitalno Evropo Margrethe Vestager, komisarja za notranje trge Thierryja Bretona ter komisarko za vrednote in transparentnost Vero Jourovo, zahtevalo sprejem dolgoročne strategije za boj proti dezinformacijam o omrežjih 5G.

Države ugotavljajo, da so se dezinformacije o 5G in njihovo širjenje med epidemijo koronavirusa še okrepile, vključno z bizarnimi domnevami o povezanosti obeh pojmov. Posledice so že vidne, saj so v vsaj 10 evropskih državah nasprotniki mobilnih tehnologij že zažigali bazne postaje ali nadlegovali vzdrževalce. Po drugi strani je 5G eden izmed temeljev, na katerih bo Evropa okrepila po pandemiji, dodajajo.

Zaradi tega od EU terjajo aktiven, dolgoročen in sistematičen pristop k pomislekom o varnostnih radijskih omrežij. Predlagajo več izobraževanja in kampanj za osveščanje, širšo javno debato in več raziskav. Skupno izjavo so podpisale Avstrija, Bolgarija, Češka, Ciper, Estonija, Finska, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugalska, Slovaška in Švedska. Slovenije med podpisnicami ni.

Reuters