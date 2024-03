Objavljeno: 18.3.2024 07:00

Član hudodelske združbe LockBit obsojen na štiri leta zapora

Enega izmed članov skupine LockBit, katere virusi so okužili na tisoče sistemov in od upravljavcev izsilili desetine milijonov dolarjev, je bil obsojen na štiriletno zaporno kazen. Kanadski in ruski državljan je bil aretiran novembra 2022, minuli mesec pa se je na sodišču izrekel krivega v osmih točkah obtožnice.

Mikhail Vasiliev je živel v Ontariu v Kanadi. Prve hišne preiskave so izvedli oktobra 2022, med katerimi so odkrili več obremenilnih dokazov, med njimi tudi podatek za dostop denarnice z bitcoini, ki je pripadala LockBitu. Skupina je delovala vsaj od leta 2019, v tem času pa je širila zlonamerno programsko opremo in izsiljevalske viruse. Od žrtev so po ocenah FBI-ja izsilili vsaj 120 milijonov dolarjev.

Minuli mesec je FBI v obsežni akciji ohromil omrežje in zasegel kup strojne opreme. V več državah po svetu so v sodelovanju z lokalnimi oblastmi zasegli 34 strežnikov in aretirali dve osebi na Poljskem in v Ukrajini. Ali se bo skupina uspela reformirati, še ni znano. Dva dni po raciji je vzniknila nova spletna stran, a opisani "napadi" so bili reciklirani podatkih starih napadov iz minulih let.