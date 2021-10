Citrix pripravlja konkurenta storitve Windows 365

Citrix se je odzval na Microsoftovo predstavitev virtualiziranega namizja, ki ga ponujajo pod tržno znamko Windows 365. Kot je znano, je prav Citrix bil med prvimi, ki je ponujal vizualizirana namizja, pogosto celo v zelo tesnem sodelovanju z družbo Microsoft. Toda poteza nekdanjega partnerja, ki je novo storitev izdelal povsem v lastni režiji, je družbo Citrix prisililo, da so pogledali drugam.

Zaradi tega so napovedali novo storitev DaaS (Dekstop-as-a-Service), kjer je partner nihče drug kot Google s svojim oblakom Google Cloud. Partnerja bosta torej ponudila virtualizirana namizja, seveda v prvi vrsti tista z okoljem Windows, ki bodo dostopna odjemalec prek Citrixovega protokola HDX. Poleg virtualiziranega namizja bo storitev podjetjem omogočala tudi virtualizacijo samo določenih aplikacij, predvsem poslovnih, kje je celo zaželeno, da uporabniki ne vidijo celotnega namizja.

Partnerstvo bo tudi omogočalo dostop do virtualiziranega namizja prek lahkih odjemalcev z operacijskim sistemom Google ChromeOS, s čimer ciljajo predvsem na podjetja, ki ne želijo zaposlenim dajati v roke zmogljivejšo opremo, kot je treba. V ozadju nove storitve je menda kar nekaj naprednih tehnologij, ki bodo prvič uporabljene v takem scenariju rabe, kot so programsko definirana omrežja (SDN) in oblačni predpomnilniki za zagotavljanje čim večje odzivnosti tudi ob velikem številu uporabnikov.