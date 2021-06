Cisco z novimi usmerjevalniki v robno računalništvo

Skokovito naraščanje naprav in rešitev IoT potrebuje ustrezno komunikacijsko in omrežno infrastrukturo, ki lahko zagotavlja povezovanje računalniškega roba (edge) z oblakom. Cisco je v ta namen predstavil novo generacijo usmerjevalnikov in omrežnih prehodov, ki so specifično namenjeni za povezovanje naprav na računalniškem robu, in so temu primerno tudi izdelani za rabo v industrijskem (okoljsko kritičnem) okolju.

Novi usmerjevalniki nudijo povezljivost prek omrežij 5G, 4G, Wi-Fi 6 ter posebnih omrežij, kot so Private LTE, Wi-SUN in Firstenet. Slednje je v ZDA namenjeno povezovanju infrastrukture organizacij, ki nudijo prvi odziv (gasilci, reševalci, policija), kar pomeni, da morajo biti izdelki zelo preizkušeni za rabo v kritičnih trenutkih in lokacijah. S podporo za omenjene standarde omogočajo tudi veliko geografsko pokritost, visoke hitrosti prenosa podatkov, majhno latenco in predvsem energijsko učinkovitost.

Stikala družin IR1800, IR8100 in IR8300 se znajo prilagoditi zelo različnim industrijskim okoljem. Nekatera podpirajo industrijsko vodilo CAN, najdemo pa celo modele, na katere lahko priključimo naprave s prastarimi serijskimi (RS232/485) povezavami. Zmogljivejši modeli podpirajo celo do dva modula za mobilno telefonijo, tako da je mogoče zagoviti redudanco prek dveh ponudnikov telefonije. Model IR8100 je usmerjevalnik, ki je mišljen celo za montažo na prostem, posebnost pa možnost rezervnega baterijskega napajanja.

Cisco se s tem odziva na trende, ki kažejo, da se bo že v kratkem kar okoli 75% podatkov zajemalo izven podatkovnih centrov, vključno s storitvami v oblaku. To podjetja sili v modernizacijo omrežne infrastrukture, ki je zdaj lahko zasnovana na principu programsko definiranih omrežij (SD-WAN), ki jih konfiguriramo s programsko opremo Cisco vManage.

Pomemben del celotne ponudbe je programska storitev IoT Operations Dashboard, ki upravljavcem omogoča celovit pregled nad delovanjem in morebitnimi napravami geografsko razpršenih naprav na računalniškem robu.