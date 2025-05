Cisco predstavlja UI model namenjen za varnost

Cisco je na konferenci RSA 2025 predstavil Foundation AI, odprtokodni model umetne inteligence, zasnovan posebej za področje kibernetske varnosti. Model temelji na arhitekturi Llama 3 in vsebuje osem milijard parametrov, kar omogoča učinkovito delovanje tudi v manjših okoljih z omejenimi računalniškimi viri, kot so strežniki z grafičnimi procesorji Nvidia A100.

Foundation AI je bil izurjen na 200 milijardah žetonov, izbranih iz javno dostopnih podatkov o kibernetski varnosti, kar mu omogoča hitro in natančno odgovarjanje na varnostna vprašanja. Model je na voljo za prenos na platformi Hugging Face, kar omogoča raziskovalcem in razvijalcem, da ga prilagodijo specifičnim potrebam svojih varnostnih okolij.

Poleg samega modela Cisco načrtuje tudi objavo celotnega orodnega kompleta za treniranje modela, kar bo omogočilo skupnostim, da razvijajo in prilagajajo modele za specifične varnostne primere. V prihodnjih mesecih bo podjetje predstavilo tudi dodatne modele z naprednimi zmožnostmi razumevanja in razlage kompleksnih varnostnih scenarijev, ki bodo pripomogli k boljši analizi in odločanju v varnostnih operacijah.

Cisco je prav tako razširil svojo rešitev AI Defense, ki zdaj vključuje mehanizme za upravljanje tveganj v dobavni verigi umetne inteligence. Ta orodja omogočajo zaznavanje in blokiranje zlonamernih AI modelov ter preverjanje licenčnih pogojev, s čimer podjetjem pomagajo preprečiti uporabo modelov, ki bi lahko predstavljali tveganje za intelektualno lastnino ali skladnost s predpisi.

V okviru svoje platforme XDR (Extended Detection and Response) je Cisco uvedel agentno umetno inteligenco za zaznavanje in odzivanje na varnostne grožnje. Funkcija Instant Attack Verification uporablja podatke iz različnih virov, vključno s platformo Splunk, končnimi napravami in omrežjem, za samodejno ustvarjanje forenzičnih načrtov in preiskovanje incidentov. Ob potrditvi incidenta orodje samodejno predlaga ukrepe za analitike in izvede potrebne ukrepe, kot je izolacija ogroženih naprav.