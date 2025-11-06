Cisco predstavlja rešitve za umetno inteligenco postati na omrežnem obrobju

Cisco je predstavil platformo Cisco Unified Edge, ki v eni napravi združuje procesno moč, pomnilnik, omrežje in varnost na enem mestu ter omogoča izvajanje agentnih in inferenčnih AI delovnih tokov tam, kjer nastajajo podatki.

Ključna zamisel je preprosta: v času, ko po mnenju proizvajalca podatki v podjetjih vedno večkrat nastajajo zunaj centralnih podatkovnih centrov (na prodajnih mestih, v tovarnah, v zdravstvenih ustanovah), je treba zmogljivosti približati uporabnikom in senzorjem.

Sistem United Edge temelji na modularni zasnovi, kjer je možno konfigurirati kombinacijo procesorjev (CPU) in grafičnih pospeševalnikov (GPU), vgrajeno ima podporo za redundantno napajanje, hlajenje, robustno omrežje (npr. 25 Gb/s) in varnostne lastnosti kot so varovanje pred posegi (tamper-proof), nadziran daljinski dostop in zero-trust model.

Cisco poudarja tudi operativno poenostavitev: platforma je kompatibilna s številnimi obstoječimi orodji, z upravljanjem prek sistema Cisco Intersight, omogoča »zero-touch« uvajanje in centralizirano krmiljenje razpršenih naprav, tudi v tisočih lokacijah. Hkrati pa vključuje integracijo z orodji kot sta Splunk in ThousandEyes za opazovanje delovanja omrežja in aplikacij.

Z lansiranjem Unified Edge Cisco naslavlja eno ključnih infrastrukturnih ovir za uvajanje agentnih AI sistemov – tradicionalni podatkovni centri namreč po njihovem mnenju niso več dovolj za zahteve množičnih, razpršenih in več-modalnih AI delovnih tokov. Tako se odpira nova paradigma: umetna inteligenca ne več kot centraliziran servis, temveč kot lokalni »edge« sistem, ki združuje računsko moč, podatke in odločanje tam, kjer so ti elementi najbližje. Cisco že sprejema naročila, dobave pa se začnejo konec leta 2025.